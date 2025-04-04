مراسل الجديد: جلسة جديدة لمجلس الوزراء تعقد قبل ظهر الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومية

من المقرر ان يستكمل مجلس الوزراء النقاش يوم الثلاثاء المقبل بقانون اعادة هيكلة المصارف، وفيما يلي نسخة حصلت عليها الجديد عن مشروع القانون.



وقال وزير الإعلام بول مرقص ان إقرار مشروع القانون سيكون مدخلًا لوضع خطّة إصلاحيّة تحمي حقوق المودعين. وقد خلص مجلس الوزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة نصّ مشروع القانون خلال العطلة، والعودة إلى اجتماع صباح الثّلثاء المقبل".



فيما يلي نسخة حصلت عليها الجديد عن مشروع القانون: