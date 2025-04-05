وصول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون

مراسل الجديد: الرئيس عون أكد لأورتاغوس ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل تطبيق القرار 1701

مراسل الجديد: الرئيس عون أكد لأورتاغوس ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل تطبيق القرار 1701

مراسل الجديد: الرئيس عون أكد لأورتاغوس ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل تطبيق القرار 1701

مراسل الجديد: اللقاء بين عون وأورتاغوس كان إيجابيا وتطرقا فيه الى ملفات الحدود والإصلاحات