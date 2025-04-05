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وصول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
2025-04-05 | 01:01
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وصول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
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