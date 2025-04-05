الموفدة الأميركية غادرت عين التينة بعد لقائها الرئيس بري لأكثر من ساعة دون الإدلاء بأي تصريح

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في منزله في معراب، الموفدة الخاصة الأميركية لشؤون لبنان مورغان أورتاغوس، ترافقها نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية ناتاشا فرانسيسكي والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، بحضور النائبة ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في الحزب جوزيف الجبيلي.