بعيداً عن نجمة داوود.. هذا ما دار بين بري وأورتاغوس!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائبة المبعوث الامريكي الخاص الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والوفد المرافق بحضور السفيرة الامريكية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.