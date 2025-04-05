جعجع استقبل اورتاغوس: نزع السلاح غير الشرعي هو مطلب لبناني أساسي

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في منزله في معراب، الموفدة الخاصة الأميركية لشؤون لبنان مورغان أورتاغوس، ترافقها نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية ناتاشا فرانسيسكي والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، بحضور النائبة ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في الحزب جوزيف الجبيلي.

وتم خلال اللقاء بحث شامل في الأوضاع اللبنانية والإقليمية، مع التركيز على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات المرتبطة به، لا سيما تنفيذ القرار الدولي 1701 بمندرجاته كلها، وفي طليعتها بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ضبط الحدود مع سوريا، السيطرة الكاملة على المعابر الجوية والبحرية، والانتهاء من الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتبقية في الجنوب اللبناني.



كما تناول البحث مشاريع إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد اللبناني، بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاق، حيث أن المدخل الأساسي لأي نهوض اقتصادي حقيقي يبدأ بتطبيق السيادة الكاملة للدولة وبحصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية.



وأكد جعجع أن "موضوع نزع السلاح غير الشرعي هو مطلب لبناني أساسي، لأنه الطريق الوحيد للوصول إلى دولة فعالة في لبنان، ومن دون دولة فعالة في لبنان سنبقى على ما كنا عليه في السنوات العشرين الأخيرة".