غادرت منزلها ولم تعد! (صورة)

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة القاصر المفقودة: آية معين قدّور (مواليد عام 2011، لبنانية) التي غادرت منزل جدّها الساعة 17.00 من تاريخ 3 – 4 - 2025 الكائن في محلّة الأوزاعي– خلف جامع الإمام الأوزاعي، ولم تعد لغاية تاريخه.

