نتنياهو سيبحث مع ترامب تفاصيل ضرب "نووي إيران".. أكسيوس يكشف!

وقد نقل موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم السبت 5 نيسان، هذا الخبر عن "أربعة مصادر مطلعة".وبحسب التقرير، فإن نتنياهو يعتقد أنّ احتمالية التوصّل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران ضئيلة للغاية، ويهدف إلى التباحث مع ترامب بشأن تنفيذ ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المسار الدبلوماسي.كما أورد التقرير أنّ "الجانبين سيتناولان أيضاً خلال المحادثات قضية الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل، بالإضافة إلى الأوضاع في قطاع غزة".ويضيف التقرير أنّه "في حال تمّت هذه الزيارة كما هو مخطط لها، فإنّ نتنياهو سيكون أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وجها لوجه، في محاولة للتفاوض بشأن إلغاء الرسوم الجمركية".وأشار موقع "أكسيوس" إلى أنّ "هذه الزيارة كانت مُقرّرة في الأصل في منتصف شهر نيسان، إلا أنّ مصادره أفادت بأنّ موعد الزيارة قد يتغيّر بسبب الجلسات القضائية المقبلة في إسرائيل، والمتعلّقة بقضية الفساد المالي التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي".