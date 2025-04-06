نهاية اورتاغوس كما بدايتها: إصلاح وسلاح!

مع انتهاء زيارة الموفدة الاميركية مورغن اورتاغس الى بيروت، تتحدث معلومات الجديد ان العناوين المطلوبة اصبحت محددة لدى المعنيين لا سيما الوزراء الذين التقتهم اورتاغس في نهاية جولتها. وهي ان لبنان اليوم امام فرصة لانجاز الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد. ولهذا التقت اورتاغس الوزراء الذين سيتوجهون الى واشنطن في نهاية الشهر الجاري للاجتماع مع صندوق النقد الدولي.