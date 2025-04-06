نهاية اورتاغوس كما بدايتها: إصلاح وسلاح!
مع انتهاء زيارة الموفدة الاميركية مورغن اورتاغس الى بيروت، تتحدث معلومات الجديد ان العناوين المطلوبة اصبحت محددة لدى المعنيين لا سيما الوزراء الذين التقتهم اورتاغس في نهاية جولتها. وهي ان لبنان اليوم امام فرصة لانجاز الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد. ولهذا التقت اورتاغس الوزراء الذين سيتوجهون الى واشنطن في نهاية الشهر الجاري للاجتماع مع صندوق النقد الدولي.
مصادر مطلعة على لقاءات اورتاغس قالت للجديد ان مضمون اللقاءات كان ايجابيا على الرغم من الرسالة الاميركية الحاسمة في الامن وفي الاصلاحات على حد سواء. وفي معلومات الجديد انه وسط هذه الاجواء التصعيدية اقليميا واميركيا، ينتظر من لبنان، في كل مجالسه، ان يكون على موعد مع خطوات عملية يفترض ان يشهدها اللبنانيون في الاسابيع المقبلة تجنبا لاي تصعيد اسرائيلي محتمل في المرحلة المقبلة.