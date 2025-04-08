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محليات

"درجات الحرارة تتخطّى معدّلاتها السنويّة".. اليكم طقس الأيام المقبلة

2025-04-08 | 02:01
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&quot;درجات الحرارة تتخطّى معدّلاتها السنويّة&quot;.. اليكم طقس الأيام المقبلة
"درجات الحرارة تتخطّى معدّلاتها السنويّة".. اليكم طقس الأيام المقبلة

يتأثر لبنان بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة جنوبا بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تحمل معها الغبار الى الاجواء اللبنانية من جهة، فيما يبدأ تأثير الكتل الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود على المناطق الشمالية من جهة اخرى. علماً اننا سنلحظ انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة لتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار موحلة ابتداءاً من ليل الأربعاء/الخميس .

معدل درجات الحرارة لشهر نيسان:  بيروت بين ١٥ و ٢٤، طرابلس بين١٣ و ٢٣  و زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

طقس اليوم غائم اجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل الجنوبي والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات فيما يكون الارتفاع محدود في باقي المناطق وتنشط الرياح المحملة بالغبار فتشتد أحياناً لتقارب ال ٨٠ كم/س كما نحذر من تطاير لوحات الاعلانات على الطرقات وارتفاع موج البحر.

حالة الطقس في الأيام القادمة

الأربعاء:غائم جزئياً الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الرياح المغبَرة الناشطة لتصل سرعتها لحدود ال ٧٠كلم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر، تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار والتي تنخفض بشكل تدريجي وملموس وترتفع نسبة الرطوبة مما يؤدّي الى تكوّن ضباب كثيف على المرتفعات مساءً وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وموحلة. الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصب حدون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/س، تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.

 
"درجات الحرارة تتخطّى معدّلاتها السنويّة".. اليكم طقس الأيام المقبلة

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