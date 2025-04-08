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محليات

مراسل الجديد: مجلس الوزراء قرر عقد جلستين يومي الجمعة والسبت لاستكمال المناقشة في مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف

2025-04-08 | 05:47
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مراسل الجديد: مجلس الوزراء قرر عقد جلستين يومي الجمعة والسبت لاستكمال المناقشة في مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف
مراسل الجديد: مجلس الوزراء قرر عقد جلستين يومي الجمعة والسبت لاستكمال المناقشة في مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف
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مراسل الجديد: مجلس الوزراء قرر عقد جلستين يومي الجمعة والسبت لاستكمال المناقشة في مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف

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مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف
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