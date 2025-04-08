سفير المملكة وليد بخاري يستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

انهار أحد المباني المتصدعة في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى تصاعد سحب من الغبار في الشوارع. وقد أثار الحادث حالة من الهلع بين الأهالي الذين بدأوا في التكهن بأنه قد يكون ناتجًا عن غارة إسرائيلية، ما زاد من المخاوف في المنطقة. إلا أن جهاد البناء يقومون بهدم بعض المباني المتضررة جراء الحرب.
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المذكرة رقم 49/م/2025 بتاريخ 8/4/2025، التي تحدد عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، حيث ستُغلق جميع الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة في لبنان ابتداءً من صباح الخميس 17/4/2025 وحتى مساء الإثنين 21/4/2025.
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" عن نجاح وحدة مكافحة التهريب في دهم مصنع لتزوير التنباك المعسّل في منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت "الريجي" أنه تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات التبغية المزورة، وتمت مصادرتها رسمياً، بينما أُحرر محضر ضبط بحق المخالفين، ويتم حالياً متابعة القضية أمام القضاء المختص.