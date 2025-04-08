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محليات

هل تفتح أسواق السعودية أمام منتجات لبنان؟

2025-04-08 | 10:37
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هل تفتح أسواق السعودية أمام منتجات لبنان؟
هل تفتح أسواق السعودية أمام منتجات لبنان؟

جاء في موقع "المركزية":

حتى اللحظة، لا يزال الخبر الذي شيع في الساعات الـ48 الأخيرة أن المملكة العربية السعودية قاب قوسين من إعلان فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، مجرّد وَهْم.

 

إذ إن المملكة لا تقل تشدداً عن الولايات المتحدة الأميركية في موضوع "نزع سلاح "حزب الله" في أقرب وقت"، وفق مصدر اقتصادي متابع لـ"المركزية"، "فكما تشترط الأخيرة تسليم سلاح الحزب كي تقدِّم للبنان الدعم المالي والاقتصادي المطلوب، كذلك السعودية لن تُقدِم على أي خطوة من شأنها مساعدة لبنان في الخروج من أزماته الاقتصادية والنقدية والاجتماعية وغيرها، قبل إلغاء الوجود العسكري للحزب عبر تسليم سلاحه للدولة اللبنانية".

ويُشير المصدر إلى أن "الولايات المتحدة والسعودية تعتبران أن إطلاق مسار الإصلاحات يبدأ من هنا، استناداً إلى مبدأ "لا إصلاحَ البتة ما دام الحزب يعادل الدولة في قوته وتسلّحه"، وبالتالي لن تجرؤ الدول الغربية والخليجية على رفد لبنان بأي دعم قد يُقتَل في مهده". 

إذاً هذه المؤشرات تدحض أي كلام عن فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية.

"لم يؤكد أيٌ من المرافئ السعودية هذا الخبر" يقول رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي رداً على سؤال لـ"المركزية" عن مدى صحّة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية.

وينقل عن المسؤولين في تلك المرافئ أن "هذا القرار سيتم تداوله عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في السعودية قبل أن يدخل حيّز التنفيذ"، ليعود ويؤكد أن "أحداً على الحدود البريّة لم يبلّغ المزارعين اللبنانيين بشيء من هذا القبيل". ولم ينفِ التداول بالخبر ما بين الناس، إنما لم يصدر خبر رسمي في شأنه عن المملكة العربية السعودية لغاية اليوم.

هل تفتح أسواق السعودية أمام منتجات لبنان؟

محليات

السعودية

لبنان

أسواق السعودية

المنتجات اللبنانية

الاقتصاد اللبناني

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14:12

زيارة جابر الى الكويت.. مشاريع انمائية جديدة

توجّه وزير المالية ياسين جابر، إلى دولة الكويت في زيارة عمل رسمية، يرافقه رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، حيث من المقرّر أن يعقد الوفد اللبناني سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الكويتيين، وفي طليعتهم وزير المالية الكويتي، إضافة إلى اجتماعات مع كل من إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

14:12

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توجّه وزير المالية ياسين جابر، إلى دولة الكويت في زيارة عمل رسمية، يرافقه رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، حيث من المقرّر أن يعقد الوفد اللبناني سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الكويتيين، وفي طليعتهم وزير المالية الكويتي، إضافة إلى اجتماعات مع كل من إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

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