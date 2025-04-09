رويترز عن مسؤول في حزب الله: الحزب مستعد لمناقشة مستقبل "السلاح" إذا انسحبت إسرائيل
قال مسؤول كبير في "حزب الله" لـ«رويترز» إن الحزب مستعد لمناقشة مسألة السلاح في سياق استراتيجية دفاع وطني، لكن هذا يتوقف على انسحاب إسرائيل من خمس قمم تلال في جنوب لبنان.
وأشارت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية إلى أن عون ينوي بدء محادثات مع "حزب الله" حول سلاحه قريباً.
وكشفت المصادر عن أن الحوار المباشر مع الحزب حول حصرية السلاح يبقى أفضل من إحالته إلى طاولة للحوار يرعاها الرئيس، نظراً لأن الدعوات السابقة للحوار بقيت من دون جدوى.