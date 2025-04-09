رويترز عن مسؤول في حزب الله: الحزب مستعد لمناقشة مستقبل "السلاح" إذا انسحبت إسرائيل

قال مسؤول كبير في "حزب الله" لـ«رويترز» إن الحزب مستعد لمناقشة مسألة السلاح في سياق استراتيجية دفاع وطني، لكن هذا يتوقف على انسحاب إسرائيل من خمس قمم تلال في جنوب لبنان.