الحجار تفقد المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية وشدد على تطوير العمل البلدي

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم، المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، والتقى المديرة العامة بالتكليف فاتن أبو حسن ورؤساء المصالح والدوائر والموظفين، واستمع الى مطالبهم وحاجات المديرية الإدارية واللوجستية.





وأثنى الحجار على" الدور الذي تقوم به المديرية بأقسامها كافة لجهة المواظبة على العمل على نحو جدي وتنشيطه، وإبقاء الإدارة كمرجع للبلديات في تطوير العمل البلدي وتعزيزه، لاسيما وأننا في مرحلة استحقاق انتخابي يعول عليه اللبنانيون لممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية والإختيارية".



وشدد الحجار على "ضرورة متابعة شؤون المواطنين ومعاملاتهم"، لافتا الى أن" الإدارة ستخضع للتحديث والتطوير لتسهيل أمورهم".



ثم تفقد الحجار مقر الجهاز الخاص باعتراض المخابرات الهاتفية وعقد اجتماعا مع العقيد المهندس خالد يوسف والفريق المعني العامل في الجهاز.