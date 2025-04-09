انقطاع شامل للكهرباء عن لبنان

شهد لبنان، اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، انقطاعاً شاملاً في التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية نتيجة عطل تقني في معمل دير عمار. أدى العطل إلى خروج جميع المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان عن الخدمة، مما تسبب في توقف تام للتغذية الكهربائية.

وقد بدأت الفرق الفنية في المؤسسة بتشغيل معمل الزهراني جزئياً بطاقة لا تتجاوز 100 ميغاواط. كما يشمل الانقطاع المناطق التي تُغذى من محطات الليطاني، مثل البقاع الغربي وجزين والمناطق المجاورة. ومن المتوقع أن يبدأ استعادة التغذية الكهربائية تدريجياً مع إعادة تشغيل المعامل.

ويُذكر أن هذا الانقطاع يتزامن مع توقف شبه كامل لإنتاج المعامل المائية بسبب شحّ المتساقطات هذا العام، حيث لم تتجاوز كمية المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون 43 مليون متر مكعب.