الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

انقطاع شامل للكهرباء عن لبنان

2025-04-09 | 13:12
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
انقطاع شامل للكهرباء عن لبنان
انقطاع شامل للكهرباء عن لبنان

بيان صادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التابعة لوزارة الطاقة والمياه:

شهد لبنان، اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، انقطاعاً شاملاً في التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية نتيجة عطل تقني في معمل دير عمار. أدى العطل إلى خروج جميع المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان عن الخدمة، مما تسبب في توقف تام للتغذية الكهربائية.

وقد بدأت الفرق الفنية في المؤسسة بتشغيل معمل الزهراني جزئياً بطاقة لا تتجاوز 100 ميغاواط. كما يشمل الانقطاع المناطق التي تُغذى من محطات الليطاني، مثل البقاع الغربي وجزين والمناطق المجاورة. ومن المتوقع أن يبدأ استعادة التغذية الكهربائية تدريجياً مع إعادة تشغيل المعامل.

ويُذكر أن هذا الانقطاع يتزامن مع توقف شبه كامل لإنتاج المعامل المائية بسبب شحّ المتساقطات هذا العام، حيث لم تتجاوز كمية المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون 43 مليون متر مكعب.

انقطاع شامل للكهرباء عن لبنان

محليات

كهرباء لبنان

لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مناطق لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وسائل إعلام إسرائيلية: بدء الجلسة الـ22 لمحاكمة نتنياهو في قضايا فساد
رويترز عن مسؤول في حزب الله: الحزب مستعد لمناقشة مستقبل "السلاح" إذا انسحبت إسرائيل

اقرأ ايضا في محليات

بدر الخرافي يزور لبنان ويشدد على ضرورة تأمين بيئة استثمارية فيه
13:57

بدر الخرافي يزور لبنان ويشدد على ضرورة تأمين بيئة استثمارية فيه

في زيارة رسمية ذات طابع اقتصادي واستثماري، زار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "زين" للاتصالات بدر الخرافي رئيس الجمهورية جوزاف عون.

13:57

بدر الخرافي يزور لبنان ويشدد على ضرورة تأمين بيئة استثمارية فيه

في زيارة رسمية ذات طابع اقتصادي واستثماري، زار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "زين" للاتصالات بدر الخرافي رئيس الجمهورية جوزاف عون.

بعد إدعاء إسرائيل.. الجيش في "موقع الشويفات"! (صورة)
13:18

بعد إدعاء إسرائيل.. الجيش في "موقع الشويفات"! (صورة)

أفاد مراسل الجديد بأن الجيش اللبناني نفذ جولة على الموقع الذي حدده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في الشويفات، والذي ادعى فيه أن حزب الله سعى لإعادة إعمار موقع عسكري تحت الأرض في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

13:18

بعد إدعاء إسرائيل.. الجيش في "موقع الشويفات"! (صورة)

أفاد مراسل الجديد بأن الجيش اللبناني نفذ جولة على الموقع الذي حدده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في الشويفات، والذي ادعى فيه أن حزب الله سعى لإعادة إعمار موقع عسكري تحت الأرض في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025