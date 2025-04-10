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محليات

"أمطار وثلوج".. إليكم طقس الأيام المقبلة!

2025-04-10 | 02:02
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&quot;أمطار وثلوج&quot;.. إليكم طقس الأيام المقبلة!
"أمطار وثلوج".. إليكم طقس الأيام المقبلة!

يؤثّر منخفض جوي اعتيادي بارد على لبنان، بدءًا من منتصف ليل أمس، ليتحوّل الطقس إلى غير مستقر رطب.

ويستمر لأيّام عديدة يرافقه تساقط لأمطار خفيفة متفرقة ولثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع.

طقس أحد الشعانين أشبه بطقس خريفيّ بارد مع احتمال لتساقط بعض الامطار المحلية نهارًا.

يليه منخفض جويّ آخر يومي الاثنين والثلاثاء والثلوج تلامس 1200 متر صباح الثلاثاء حسب تقديرات اليوم.

الجمعة: غائم وبارد مع تساقط امطار متفرقة خاصة في القسم الثاني من النهار وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر والحرارة وتتراوح ١٢ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١١ بقاعًا وبين ٦ و ٩ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.

السبت: غائم وبارد مع تساقط امطار متفرقة خصوصًا في القسم الاول من النهار وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر والحرارة وتتراوح ١٢ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١١ بقاعًا وبين ٦ و ٩ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
 
 
 

"أمطار وثلوج".. إليكم طقس الأيام المقبلة!

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