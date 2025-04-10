الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بخاري من دار الفتوى: قوة لبنان في وحدته الوطنية وتعاونه مع أشقائه العرب

2025-04-10 | 05:59
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بخاري من دار الفتوى: قوة لبنان في وحدته الوطنية وتعاونه مع أشقائه العرب
بخاري من دار الفتوى: قوة لبنان في وحدته الوطنية وتعاونه مع أشقائه العرب

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الذي هنأ المفتي بعيد الفطر وتباحث معه في الشؤون اللبنانية.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن "السفير بخاري اكد خلال اللقاء ان المملكة العربية السعودية حريصة ان يكون لبنان آمنا ومستقرا وموحدا تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية انطلاقا من اتفاق الطائف"، وشدد على أن "قوة لبنان في وحدته الوطنية وتعاونه مع أشقائه العرب وأصدقائه".

من جهته اعتبر المفتي دريان ان "لبنان يعيش مرحلة جديدة في التعاطي البناء الداخلي والخارجي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وينبغي ان تعزز في التعاون والتضامن وتبادل الثقة لكي ينهض لبنان من أزماته المتراكمة".

وقال: "المملكة العربية السعودية هي في طليعة الدول التي تساند لبنان وشعبه في شتى المجالات، والمملكة هي صمام أمان للدول العربية كافة من دون استثناء ومنها لبنان".
بخاري من دار الفتوى: قوة لبنان في وحدته الوطنية وتعاونه مع أشقائه العرب

محليات

عبداللطيف دريان

وليد بخاري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله يطلب توخي الدقة!
الحدث - علاء موسى - الحلقة الكاملة

اقرأ ايضا في محليات

بضربة دراج.. سقط الطلاب على "سليم سلام" (صورة)
Play
07:36

بضربة دراج.. سقط الطلاب على "سليم سلام" (صورة)

قامت الأجهزة الأمنية بحملة ميدانية واسعة في شوارع العاصمة بيروت، استهدفت الدراجات النارية المخالفة للقوانين. وقد شملت الحملة عدّة مناطق، بينها سليم سلام، حيث رُصدت صورة من أمام الجامعة اللبنانية الدولية تُظهر عناصر الأمن وهم يقومون بحجز دراجات نارية عائدة لطلاب، كانت مركونة إلى جانب الأرصفة.

07:36

بضربة دراج.. سقط الطلاب على "سليم سلام" (صورة)

قامت الأجهزة الأمنية بحملة ميدانية واسعة في شوارع العاصمة بيروت، استهدفت الدراجات النارية المخالفة للقوانين. وقد شملت الحملة عدّة مناطق، بينها سليم سلام، حيث رُصدت صورة من أمام الجامعة اللبنانية الدولية تُظهر عناصر الأمن وهم يقومون بحجز دراجات نارية عائدة لطلاب، كانت مركونة إلى جانب الأرصفة.

إسرائيل "ستتحرك" في لبنان بهذه الحالة!
07:23

إسرائيل "ستتحرك" في لبنان بهذه الحالة!

كشف مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل لا تنوي البقاء إلى الأبد في لبنان، مشيرًا إلى أنه لا توجد أطماع لها في الأراضي اللبنانية.

07:23

إسرائيل "ستتحرك" في لبنان بهذه الحالة!

كشف مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل لا تنوي البقاء إلى الأبد في لبنان، مشيرًا إلى أنه لا توجد أطماع لها في الأراضي اللبنانية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025