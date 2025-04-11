الرئيس عون وصل قبل قليل إلى النافعة لتفقد سير العمل فيها ويرافقه في الزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار

الرئيس عون وصل قبل قليل إلى مرفأ بيروت ويلتقي المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري لتفقد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية في المرفأ ويرافقه وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني