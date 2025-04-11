جديد قضية انفجار المرفأ.. مراسلتنا تنقل المستجدات من قصر العدل

ماغرو لـ الجديد عن التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت: يجب أن تكون هناك محاكمات وأن تتحقق العدالة ونحن نشجع القضاء اللبناني على مواصلة تحقيقه في قضية المرفأ