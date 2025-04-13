طقس بارد وأمطار خفيفة في أحد الشعانين

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ ساحلًا وبين ٤ و١١ بقاعًا وبين ٦ و٩ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم اجمالًا وبارد مع تساقط امطار متفرقة خاصة في القسم الثاني (الظهر وما بعد) من النهار وثلوج خفيفة على الـ١٧٠٠ متر

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٩٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: يسوء محليًا

- حال البحر: متوسط الموج (٩٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: غائم جزئيًا وبارد مع تساقط امطار متفرقة نهارًا تشتد احيانًا ليل الاثنين وفجر الثلاثاء وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر تتدنى ليلًا الى الـ١٤٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٦ ساحلًا وبين ٣ و١١ بقاعًا وبين ٤ و٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا مساءً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



الثلاثاء: غائم جزئيًا وبارد مع تساقط امطار متفرقة فجرًا وثلوج خفيفة على الـ١٤٠٠ متر ويتحول الطقس الى مستقر مع تقدم الوقت وانحسار المنخفض الجوي والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٦ ساحلًا وبين ٣ و١١ بقاعًا وبين ٤ و٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا مساءً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س