"يجب تعزيز أقصى درجات التأهب واليقظة".. موقف جديد لخامنئي!

ولفت، خلال لقاء مع عدد من قادة القوات المسلحة في إيران، إلى أنّ "أنواع التقدّم التي تحقّقت في البلاد أثارت غضب أعداء إيران وانزعاجهم"، موضحًا أنّه من "المؤكد هناك نقاط ضعف في مجالات مثل القضايا الاقتصادية التي تحتاج إلى معالجة".واعتبر خامنئي أن "الوجود الإسلامي المستقل للنظام الإسلامي هو العامل الذي أثار العداء للجمهورية الاسلامية الايرانية"، موضحاً أن "ما يستفز ويغضب العدو ليس اسم الجمهورية الإسلامية، بل إصرار الدولة على أن تكون مسلمة، مستقلة، ذات هوية، ولا تعتمد على الآخرين في كرامتها".وذكر أنّه "لحسن الحظ أن البلاد اليوم ليست متقدمة كثيرا عن الماضي من حيث جاهزية الأجهزة فحسب، بل متقدمة جدا أيضا من حيث البرمجيات، كما يتجلى في الحماس الذي لا يوصف لمئات وآلاف الشباب الملتزمين والمتحمسين للتواجد والعمل في المجالات التي تتطلب النضال والتضحيات".