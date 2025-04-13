عاجل
حسين أيوب لـ "وهلق شو": الوزير كمال شحادة وصل به الامر في الاجتماع مع اورتاغوس الى حد الطلب من اسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله
حسين أيوب لـ "وهلق شو": الوزير كمال شحادة وصل به الامر في الاجتماع مع اورتاغوس الى حد الطلب من اسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله
غسان حجار لـ "وهلق شو": ملف "حلّ السلاح" لا يزال إشكالية كبيرة والحلول لم تنضج بعد لكن الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني والحزب لا يمانع في ذلك
غسان حجار لـ "وهلق شو": ملف "حلّ السلاح" لا يزال إشكالية كبيرة والحلول لم تنضج بعد لكن الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني والحزب لا يمانع في ذلك
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
8 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
15 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
17 o
AlJadeedTv
متن
17 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"يجب تعزيز أقصى درجات التأهب واليقظة".. موقف جديد لخامنئي!

2025-04-13 | 08:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;يجب تعزيز أقصى درجات التأهب واليقظة&quot;.. موقف جديد لخامنئي!
"يجب تعزيز أقصى درجات التأهب واليقظة".. موقف جديد لخامنئي!

شدد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، على أن "القوات المسلحة هي حصن البلاد وملاذ الشعب في وجه أيّ معتد. لذا، يجب تعزيز أقصى درجات التأهّب واليقظة، على الصعيدين الصلب والبرمجي، بشكل مستمر، للاضطلاع بهذه المسؤولية الوطنية"، وفق ما نقل موقع الخامنئي في كلام يأتي بعد يوم من جولة مباحثات غير مباشرة بين إيران وأميركا في سلطنة عُمان.

ولفت، خلال لقاء مع عدد من قادة القوات المسلحة في إيران، إلى أنّ "أنواع التقدّم التي تحقّقت في البلاد أثارت غضب أعداء إيران وانزعاجهم"، موضحًا أنّه من "المؤكد هناك نقاط ضعف في مجالات مثل القضايا الاقتصادية التي تحتاج إلى معالجة".

واعتبر خامنئي أن "الوجود الإسلامي المستقل للنظام الإسلامي هو العامل الذي أثار العداء للجمهورية الاسلامية الايرانية"، موضحاً أن "ما يستفز ويغضب العدو ليس اسم الجمهورية الإسلامية، بل إصرار الدولة على أن تكون مسلمة، مستقلة، ذات هوية، ولا تعتمد على الآخرين في كرامتها".

وذكر أنّه "لحسن الحظ أن البلاد اليوم ليست متقدمة كثيرا عن الماضي من حيث جاهزية الأجهزة فحسب، بل متقدمة جدا أيضا من حيث البرمجيات، كما يتجلى في الحماس الذي لا يوصف لمئات وآلاف الشباب الملتزمين والمتحمسين للتواجد والعمل في المجالات التي تتطلب النضال والتضحيات".
 
 
 
 
"يجب تعزيز أقصى درجات التأهب واليقظة".. موقف جديد لخامنئي!

محليات

ايران

علي خامنئي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
استقبالات لقائد الجيش في اليرزة
بمشاركة الكتيبة الهندية في اليونيفيل.. زياح أحد الشعانين في مرجعيون (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025