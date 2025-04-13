بري يعلّق على "تعديل قانون الانتخابات البلدية"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث للشرق الأوسط، أن "تعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، أصبح مستبعداً نظراً إلى ضيق الوقت، إذ «لم يعد هناك من متسع أمامنا لإجراء الانتخابات سوى أسابيع معدودة، ومجرد الدخول في تعديله سيؤدي حكماً إلى تأجيل إجراء الانتخابات في موعدها الذي حدده وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار"، وأضاف: نحن من جانبنا نلتزم بإنجازها، ولا نؤيد ترحيلها إلى موعد لاحق".