في غابة فرنسية.. زرع 3 شجرات أرز لبنانية

دشنت حديقة الفرنكوفونية في غابة Retz المحاذية للمجمع الدولي للغة الفرنسية في Villers Côtterets بزرع 3 شجرات أرز لبنانية، قدمتها السفارة اللبنانية في باريس، ضمن إطار تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية الاخوية، بمشاركة رسميين فرنسيين، وطاقم السفارة وعدد من أبناء الجالية اللبنانية.

