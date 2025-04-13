في غابة فرنسية.. زرع 3 شجرات أرز لبنانية
دشنت حديقة الفرنكوفونية في غابة Retz المحاذية للمجمع الدولي للغة الفرنسية في Villers Côtterets بزرع 3 شجرات أرز لبنانية، قدمتها السفارة اللبنانية في باريس، ضمن إطار تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية الاخوية، بمشاركة رسميين فرنسيين، وطاقم السفارة وعدد من أبناء الجالية اللبنانية.
وشكر القائم بالأعمال بالوكالة زياد طعّان القيمين على مشروع حديقة الفرنكوفونية، معربا عن إعتزازه "بأن تكون أرزات لبنان هي أولى الشجرات التي تزرع لتدشين الحديقة، مثلما كان لبنان من الدول المؤسسة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية سنة 1970".
وأشار طعان إلى أن "هذه الشجيرات التي زرعت اليوم تأتي ضمن سلسلة من النشاطات لزراعة شجرة الأرز في أكثر من حديقة على امتداد المدن الفرنسية".