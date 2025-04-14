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محليات

فطور صباحي جمع سلام وأمين عام جامعة الدول العربية.. هذا ما تم بحثه

2025-04-14 | 04:53
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فطور صباحي جمع سلام وأمين عام جامعة الدول العربية.. هذا ما تم بحثه
فطور صباحي جمع سلام وأمين عام جامعة الدول العربية.. هذا ما تم بحثه

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على مائدة فطور صباح اليوم الاثنين في منزله.

وقد جرى خلال اللقاء البحث في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، مع التشديد على عمق علاقات لبنان العربية، ومساعدة الأشقاء العرب للبنان على تجاوز الأزمات، انطلاقاً من التزامه بإقرار برنامج الاصلاحات، ومساعدته في تثبيت سيادته على كامل أراضيه والضغط لتأمين الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، وبسط الدولة سلطتها الكاملة بقواها الذاتية.

كما جرى التطرق إلى تطورات الوضع في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة، مع التشديد على وجوب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومواصلة المساعي العربية مع القوى الدولية للالتزام بمقررات قمة بيروت العربية في العام ٢٠٠٢ والتي تنص على حلّ الدولتين.

هذا ويتوجه الرئيس سلام الى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري يضم وزير الخارجية يوسف رجي، وزير الدفاع ميشال منسى ووزير الداخلية أحمد الحجار، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع والبحث في العلاقات الثنائية.

فطور صباحي جمع سلام وأمين عام جامعة الدول العربية.. هذا ما تم بحثه

محليات

لبنان

نواف سلام

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