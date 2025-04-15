انخفاض في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون في مقابلة مع "العربي الجديد" قبيل توجهه إلى قطر، أن حزب الله لا يعتزم الانجرار إلى حرب جديدة، مشددًا على أن عام 2025 سيكون عامًا لحصر السلاح بيد الدولة. ورفض عون فكرة استنساخ تجربة "الحشد الشعبي" في استيعاب حزب الله داخل الجيش، لكنه أشار إلى إمكانية التحاق عناصر الحزب بالجيش والخضوع لدورات كما حصل مع أحزاب بعد الحرب الأهلية.



