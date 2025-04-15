أمرٌ لعناصر أمن الدولة!

وجّه اللواء الركن إدكار لاوندس المدير العام لأمن الدولة إلى العسكريين أمراً عاما جاء فيه:

أيها العسكريون،

تمر البلاد بمرحلة دقيقة، مع ما يرافقها من أعباء اقتصادية ومعيشية خانقة على العسكريين، بحيث تُثبتون مجدداً أنكم على قدر الأمانة والمسؤولية، وأن ولاءكم للمؤسسة والوطن فوق كل اعتبار.

إن القيادة تعي تماماً حجم التضحيات التي تبذلونها في أداء المهام اليومية، وتُثمّن انضباطكم وثباتكم رغم كل التحديات.

باشرت هذه المديرية العامة اتخاذ خطوات عملية لمعالجة كافة الأوضاع الشاذة التي تعتري مسيرتها، وذلك إيماناً منها بأن القانون يحمي الجميع.

كما أن القرارات التنظيمية والإدارية التي اتخذتها هذه المديرية العامة مؤخراً هدفت إلى استعادة هيبتها ووقار ضباطها ورتبائها وأفرادها في المجتمع وفرض الانضباط، وقد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما نلمسه لدى الرأي العام.

تأكيداً على نهج العدالة والمحاسبة، ستواصل هذه المديرية العامة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بحيث يُكافأ المجتهدون والمخلصون في أداءهم، ويُحاسب المقصّرون، أياً كانت رتبهم أو مواقعهم.

إن المؤسسة تعوّل على وعيكم، وصدق التزامكم، لتبقى أنموذجاً في الشرف والتفاني والانضباط، وتقدّر عالياً ما تقدمونه من تضحيات، ولن نألُ جهداً في الدفاع عن حقوقكم وتعزيز صمودكم.

عاشت أمن الدولة، وعاش لبنان.