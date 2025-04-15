روابط التعليم الرسمي مستمرّة في الإنقطاع عن التعليم

صدر عن روابط التعليم الرسمي البيان التالي:



"إنّ الروابط التعليمية تجدّد تقديرها للالتزام بالاضراب، وتحمّل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية بعد توقيع رئاسة الجمهورية المرسوم وتؤكّد على الاستمرار في الانقطاع عن التعليم يوم غد الأربعاء ١٦ نيسان ٢٠٢٥ إلى حين وصول المستحقات التي تأخّرت منذ شهر شباط حتى تاريخه.

كما تتمنّى الروابط من جميع الزملاء وخصوصًِا المديرين الاستمرار في الالتزام بالانقطاع عن التعليم في كل الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي والمناطق التربوية ووزارة التربية حتى وصول المستحقات إلى حسابات المعلمين والأساتذة".