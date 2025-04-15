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محليات

روابط التعليم الرسمي مستمرّة في الإنقطاع عن التعليم

2025-04-15 | 11:34
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روابط التعليم الرسمي مستمرّة في الإنقطاع عن التعليم
روابط التعليم الرسمي مستمرّة في الإنقطاع عن التعليم

صدر عن روابط التعليم الرسمي البيان التالي:

"إنّ الروابط التعليمية تجدّد تقديرها للالتزام بالاضراب، وتحمّل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية بعد توقيع رئاسة الجمهورية المرسوم وتؤكّد على الاستمرار في الانقطاع عن التعليم يوم غد الأربعاء ١٦ نيسان ٢٠٢٥ إلى حين وصول المستحقات التي تأخّرت منذ شهر شباط حتى تاريخه.
كما تتمنّى الروابط من جميع الزملاء وخصوصًِا المديرين الاستمرار في الالتزام بالانقطاع عن التعليم في كل الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي والمناطق التربوية ووزارة التربية حتى وصول المستحقات إلى حسابات المعلمين والأساتذة".
روابط التعليم الرسمي مستمرّة في الإنقطاع عن التعليم

محليات

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14:29

وزارة البيئة تبدأ بوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب

نظّمت وزارة البيئة بالشراكة مع منظمة إندي-أكت (‌IndyACT‌) ومحميّة جزر النخيل الطبيعية‌ أول ورشة عمل مخصصة لوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب المتوسطية، بمشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين‌ وممثلين عن الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات البيئية.

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نظّمت وزارة البيئة بالشراكة مع منظمة إندي-أكت (‌IndyACT‌) ومحميّة جزر النخيل الطبيعية‌ أول ورشة عمل مخصصة لوضع خطة وطنية لحماية فقمة الراهب المتوسطية، بمشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين‌ وممثلين عن الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات البيئية.

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