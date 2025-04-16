تنبيه رسميّ من خطر انتقال وباء إلى لبنان

عاجل
مراسلة الجديد: هناك توجّه عام نحو إقرار قانون رفع السرية المصرفية
مراسلة الجديد: هناك توجّه عام نحو إقرار قانون رفع السرية المصرفية
مراسلة الجديد: خلال جلسة اللجان المشتركة، أبدى النواب تحفظهم على استناد مجلس الوزراء إلى "رغبة صندوق النقد" الواردة في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية
مراسلة الجديد: خلال جلسة اللجان المشتركة، أبدى النواب تحفظهم على استناد مجلس الوزراء إلى "رغبة صندوق النقد" الواردة في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت دراجة نارية في بلدة حانين
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت دراجة نارية في بلدة حانين
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
20 o
AlJadeedTv
البقاع
19 o
AlJadeedTv
الجنوب
20 o
AlJadeedTv
الشمال
22 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
17 o
AlJadeedTv
كسروان
21 o
AlJadeedTv
متن
21 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تنبيه رسميّ من خطر انتقال وباء إلى لبنان

2025-04-16 | 01:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تنبيه رسميّ من خطر انتقال وباء إلى لبنان
تنبيه رسميّ من خطر انتقال وباء إلى لبنان

حذّرت وزارة الزراعة “في ظل التطورات الوبائية المقلقة في الإقليم، من خطر انتقال مرض الحمى القلاعية (Foot and Mouth Disease) إلى لبنان، بعد رصد حالات جديدة في عدد من الدول المجاورة، بما في ذلك ظهور عترات فيروسية غير مسبوقة في المنطقة”.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن “المؤشرات الميدانية تُظهر ارتفاعاً في احتمالية انتقال العدوى إلى الأراضي اللبنانية، ولا سيما في ظل التداخلات الحدودية والنشاط الحيواني المشترك”.

ودعت “جميع مربي المواشي، من مزارعين وأصحاب مزارع، إلى التشدّد في تطبيق إجراءات الوقاية واتخاذ خطوات عاجلة لحماية القطعان والمساهمة في منع تفشّي المرض على الأراضي اللبنانية”.

وتشمل الإجراءات الوقائية الموصى بها ما يلي:

1. تعزيز الأمن الحيوي داخل المزارع عبر ضبط حركة الدخول والخروج، وتطبيق آليات التطهير والتعقيم بشكل منتظم.

2. منع اختلاط الحيوانات بين المزارع، لا سيما في المناطق الحدودية والمراعي المشتركة.

3. تحصين المواشي باستخدام لقاحات معتمدة ومسجّلة لدى وزارة الزراعة، وعلى نفقة المربين الخاصة، وفق البرنامج التالي:

الأبقار: جرعتان سنويًا

الأغنام: جرعة واحدة سنويًا

وأكدت أن “الحمى القلاعية تُعد من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب الحيوانات المجترّة، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض الإنتاجية وارتفاع نسب النفوق، فضلاً عن احتمال فرض قيود على حركة التجارة الحيوانية”.

وفي الختام، شددت الوزارة على أن “الوقاية مسؤولية مشتركة”، داعيةً “إلى تعاون وثيق بين المزارعين والجهات الرسمية لحماية الأمن الغذائي والثروة الحيوانية في البلاد”.

تنبيه رسميّ من خطر انتقال وباء إلى لبنان

محليات

لبنان

وزارة الزراعة

الحمى القلاعية

فايروس

الزراعة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو: موقف لحزب الله عن السلاح!
استشهد بلغم الحزب!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025