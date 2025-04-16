الرئيس سلام: عقدنا اجتماعات لتعزيز الأمن على طريق المطار

ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام كلمة خلال رعايته إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في مركز التدريب والمؤتمرات في المطار.







وقال:"عقدنا اكثر من لقاء خلال الفترة الماضية مع شركة "الميدل إيست "واللقاء الأهم سيكون في عيد الشركة الـ ٨٠ بعد عدة اشهر، ولكن المناسبة اليوم مهمة جدا، فأنا وخلال عملي ودراستي في الخارج ، كما جميع اللبنانيين كنا نرى بان شركة طيران الشرق الأوسط كانت منافسة للسفارات اللبنانية في الخارج ان من خلال مكاتبها أو طياريها أو مضيفيها، فهي بالفعل تمثل وجه لبنان الجميل في الخارج، كونها بأهمية سفاراتنا، اما بالنسبة لوجه الشركة الداخلي التي تلعبه والدور الذي تقوم به ليس فقط على طريق المطار بل داخل المطار ايضاً، من حيث قيامها بتأهيل المطار داخلياً، والان اطلعنا على ما ستقوم به من تأهيل لصالون الشرف وغير ذلك من الأعمال، وذلك بمبادرة وهبة من الشركة، وكما قال وزير الأشغال فان شركة طيران الشرق الأوسط هي نموذج مميز عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكما هو معروف فهي شركة خاصة وفيها مساهمون لكن لديها اهتمام بالشأن العام".

وأضاف:"طريق المطار هي أول ما يراه الداخل الى لبنان ان كان مغتربا لبنانيا عائدا الى بلده أو سائحا يزور لبنان، فالطريق تستحق كل الأعمال والتأهيل التي ستقوم بها شركة "خطيب وعلمي" وهو ما تم عرضه اليوم، كما ان الموضوع الأهم هو الموضوع الأمني على طريق المطار هو ما يتم العمل به مع وزيري الدفاع والداخلية، وفي هذا الاطار عقدنا اجتماعات لتعزيز الأمن على طريق المطار".



ختم:" أريد ان أشكر واهنىء رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد الحوت وايضاً أريد ان اشكر جميع العاملين في الشركة من دون استثناء على الجهود التي يقومون بها ".



بعد ذلك ،جال الرئيس سلام في حضور وزراء السياحة والداخلية والأشغال والحوت في أقسام الشركة واستمع الى شرح مفصل من الموظفين عن سير العمل.