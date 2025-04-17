الخلية الأردنية تلقت تدريبات في لبنان؟ .. مصادر حكومية تكشف (نداء الوطن)
كتبت صحيفة نداء الوطن، "كشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية مؤخراً بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، تلقّوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت"، تحت إشراف عناصر من حركة "حماس".
وسألت مصادر دبلوماسية ما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ستقوم باستدعاء قادة "حماس" للتحقيق.
وقد أكدت مصادر في السراي الحكومي لـ"نداء الوطن" أن "الملف بات موضع تنسيق بين وزارتي العدل في لبنان والأردن، لتبادل المعلومات حول مجريات التحقيق ومواقع التدريب المفترضة".