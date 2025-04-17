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محليات

الخلية الأردنية تلقت تدريبات في لبنان؟ .. مصادر حكومية تكشف (نداء الوطن)

2025-04-17 | 00:44
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الخلية الأردنية تلقت تدريبات في لبنان؟ .. مصادر حكومية تكشف (نداء الوطن)
الخلية الأردنية تلقت تدريبات في لبنان؟ .. مصادر حكومية تكشف (نداء الوطن)

كتبت صحيفة نداء الوطن، "كشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية مؤخراً بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، تلقّوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت"، تحت إشراف عناصر من حركة "حماس".

وسألت مصادر دبلوماسية ما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ستقوم باستدعاء قادة "حماس" للتحقيق. 

وقد أكدت مصادر في السراي الحكومي لـ"نداء الوطن" أن "الملف بات موضع تنسيق بين وزارتي العدل في لبنان والأردن، لتبادل المعلومات حول مجريات التحقيق ومواقع التدريب المفترضة".
 
 
 
 
الخلية الأردنية تلقت تدريبات في لبنان؟ .. مصادر حكومية تكشف (نداء الوطن)

محليات

نداء الوطن

صحيفة نداء الوطن

الأردن

لبنان

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ماكرون يُقلّد ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي
03:15

ماكرون يُقلّد ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي

قلّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس نجيب ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي، في احتفال اقيم في قصر الاليزيه في حضور عقيلة الرئيس الفرنسي السيدة بريجيت ماكرون وعائلة الرئيس ميقاتي.

03:15

ماكرون يُقلّد ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي

قلّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس نجيب ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي، في احتفال اقيم في قصر الاليزيه في حضور عقيلة الرئيس الفرنسي السيدة بريجيت ماكرون وعائلة الرئيس ميقاتي.

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