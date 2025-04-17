الخلية الأردنية تلقت تدريبات في لبنان؟ .. مصادر حكومية تكشف (نداء الوطن)

كتبت صحيفة نداء الوطن، "كشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية مؤخراً بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، تلقّوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت"، تحت إشراف عناصر من حركة "حماس".

