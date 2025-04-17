خطة إسرائيلية محتملة لتنفيذ عملية إغتيال إستباقية (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
وصل عيد الفصح مبكراً إلى حيوانات حديقة "ويبسنيد" في المملكة المتحدة، حيث قدم حراس الحديقة لطيور البطريق والليمور والقوارض مجموعة من المأكولات الشهية.
إستقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري وزير المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اليوم في مقر إقامته باليرزة. كمال شحادة
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إننا: "نأمل أن يكون درب الجلجلة والآلآم هذا العام من فلسطين الى لبنان درب آمال ومعبراً نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا، ومحطة للجميع للإيمان إيماناً راسخاً، بأن الحق لا يموت وأن أنوار العدل أقوى من ظلام القهر وأن وعد القيامة هو إنتصار الحياة على الموت والمحبة على الكراهية والوحدة على الإنقسام.