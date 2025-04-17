لقاء بين بخاري والوزير شحادة في اليرزة

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إننا: "نأمل أن يكون درب الجلجلة والآلآم هذا العام من فلسطين الى لبنان درب آمال ومعبراً نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا، ومحطة للجميع للإيمان إيماناً راسخاً، بأن الحق لا يموت وأن أنوار العدل أقوى من ظلام القهر وأن وعد القيامة هو إنتصار الحياة على الموت والمحبة على الكراهية والوحدة على الإنقسام.

