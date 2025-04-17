خامنئي: العلاقة مع السعودية مفيدة لكلا البلدين ويمكننا أن نكمل بعضنا

مصادر حكومية لـ الجديد: تم التطرق الى جميع الملفات التي تهم البلدين على اعتبار ان ما يجري الان هو فرصة لتصحيح مسار العلاقات على قاعدة حسن الجوار وإحترام البلدين لسيادة بعضهما البعض