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محليات

عون يقارب السلاح: مسؤولية وحكمة

2025-04-17 | 11:12
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عون يقارب السلاح: مسؤولية وحكمة
عون يقارب السلاح: مسؤولية وحكمة

وصفت مصادر سياسية من الثنائي الشيعي طريقة تعاطي رئيس الجمهورية جوزاف عون مع طرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء بالمسؤولة والحكيمة، وخصوصا أن بعض الوزراء حاولوا انتزاع مهلة لتسليم السلاح، إلا أن وجود قائد الجيش رودولف هيكل وشرح الواقع على الارض وتسليط الضوء على الخروقات وإحصاء الشهداء رسميا، شهداء للبنان لا لحزب معين، أرخت نوعا من الاطمئنان ورسمت مزيدا من التعاون بين حزب الله ورئيس الجمهورية من جهة، وبين الحزب وقائد الجيش من جهة أخرى.

وعلى المقلب السعودي واهتمام المملكة بحصرية السلاح واستكمال الاصلاحات، تقول مصادر سياسية للجديد إن علاقة السعودية بالرئيس نبيه بري في أفضل مراحلها ومبنية على التعاون والتواصل قائم.
 
أما على صعيد التعيينات فتقول المصادر للجديد إنه لا اتفاق حتى اللحظة بخصوص التعيينات القضائية، وعلى الرغم من أن الاسماء التي طرحت لمنصب المدعي العام المالي عديدة، إلا أنه لا اتفاق ولا توافق على أي إسم ممن طرحوا، والملف لم ينجز بعد.
 
وفي معلومات الجديد، ان رئيس الحكومة نواف سلام غادر بعد جلسة مجلس الوزراء الى لاهاي في زيارة خاصة وسريعة تتعلق بنقل مقتنيات شخصية الى بيروت.
عون يقارب السلاح: مسؤولية وحكمة

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