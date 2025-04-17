الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"وطن الإنسان" يشيد بالجهود لولادة جديدة للوطن

2025-04-17 | 14:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;وطن الإنسان&quot; يشيد بالجهود لولادة جديدة للوطن
"وطن الإنسان" يشيد بالجهود لولادة جديدة للوطن


عقد المجلس التنفيذيّ ل "مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وبعد التداول بالتطوّرات، صدر ما يلي:


1- توقّف المجلس عند الجهود البارزة لرئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون محلّياً وخارجيّاً، لناحية قرار حصر السلاح بيد الشرعيّة وتطبيق القرار 1701، ودعم المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة وتسليط الضوء على أدائها الوطنيّ الشامل.
وأكّد المجتمعون على أهميّة عمل الحكومة اللبنانيّة على ملف الإصلاحات في المؤسّسات العامة، وانعكاسها على الشفافية والإنتاجيّة. وهذا ما يرى فيه "مشروع وطن الانسان" رسالة واضحة وقويّة، للمجتمعين الداخليّ والدوليّ من حيث المضمون الواضح والتوقيت الملحّ بأنّ وطننا على مشارف ولادة جديدة في الرؤية والأداء.

2- عبّر المجلس التنفيذيّ عن اعتقاده أنّ الاهتمام الإقليميّ المتزايد بلبنان، يدلّ على دور فاعل ومرتقب لهذا البلد في مستقبل المنطقة. فالحراك  السعوديّ لتسوية العلاقات بين لبنان وسوريا، يمثّل فرصة لبناء علاقة متوازنة بعد عقود من الاضطراب، ويدلّل بشكل واضح على أنّنا أمام مرحلة جديدة ومفصليّة من العلاقات الندّية بين البلدين، ما سينسحب حلحلة لقضيّة النزوح السوريّ الكبير إلى لبنان وترسيم الحدود، كما تنظيم العلاقة لناحية التعامل التجاريّ والاقتصاديّ على الصعد كافة. 

3- أثنى المجتمعون على القرارات المتعلّقة بتظهير صورة حضاريّة عن لبنان، أكان بما يتعلّق بطريق المطار أو في بيروت الكبرى، إضافة إلى تطوير عمل المطار وضمان أمنه ومحيطه بشكل شامل.
في هذا السياق، اعتبروا أنّ معالجة أزمة الروائح الكريهة الناتجة في محيط المطار أمراً حيويّاً لصورة لبنان وبيئته، إلى جانب مشكلة مكبّ النفايات الذي يشكّل تهديداً لسلامة الطيران إن لجهّة ارتفاعه المتزايد الذي يؤثّر في مجرى الرياح، أو لناحية جذبه لطيور النورس واحتكاكها بمحرّكات الطائرات.
"وطن الإنسان" يشيد بالجهود لولادة جديدة للوطن

محليات

لبنان

وطن الانسان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسيرة إسرائيلية تُحلّق في أجواء العاصمة بيروت ومحيطها
النائب سليم عون: "كلن يعني كلن".. ما عدا التيار

اقرأ ايضا في محليات

لمراقبي الانتخابات.. إليكم طريقة الحصول على البطاقة!
17:54

لمراقبي الانتخابات.. إليكم طريقة الحصول على البطاقة!

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميما الى “الهيئات الدولية وهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص الراغبين بمراقبة عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البلدية والاختيارية، حول كيفية الاستحصال على بطاقة خاصة للمراقبة.

17:54

لمراقبي الانتخابات.. إليكم طريقة الحصول على البطاقة!

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميما الى “الهيئات الدولية وهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص الراغبين بمراقبة عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البلدية والاختيارية، حول كيفية الاستحصال على بطاقة خاصة للمراقبة.

جنبلاط: الحرب قادمة..و الهلال الإيراني انهار
17:45

جنبلاط: الحرب قادمة..و الهلال الإيراني انهار


أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، أن "المنطقة دخلت في العصر الإسرائيلي قبل السابع من تشرين الأول 2023، وجزء منها دخله عندما احتل الأميركيون العراق، الذي كان حاجزاً كبيراً"، وقال: "منذ تلك اللحظة، إسرائيل تتمدّد".

17:45

جنبلاط: الحرب قادمة..و الهلال الإيراني انهار


أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، أن "المنطقة دخلت في العصر الإسرائيلي قبل السابع من تشرين الأول 2023، وجزء منها دخله عندما احتل الأميركيون العراق، الذي كان حاجزاً كبيراً"، وقال: "منذ تلك اللحظة، إسرائيل تتمدّد".

تدابير سير استثنائية غداً في الضبية
15:59

تدابير سير استثنائية غداً في الضبية

صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي:

15:59

تدابير سير استثنائية غداً في الضبية

صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025