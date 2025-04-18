النائب فضل الله: نحن على تعاون وتفاهم وتنسيق مع الجيش

كلام النائب حسن فضل الله جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله لثلة من شهداء بلدة يارون ‏الجنوبية في حسينية الإمام علي (ع) في الحوش، بحضور عوائل الشهداء وفعاليات وشخصيات وعلماء دين ‏وجمع من الأهالي.‏

وقال فضل الله: عندما قبلت المقاومة بهذه الصيغة كانت هناك التزامات واضحة من الحكومة اللبنانية ‏بأنها حصلت على التزامات دولية بأن تكون هذه المنطقة تحت سيطرة الدولة وأن تلتزم إسرائيل بكل متطلبات ‏ما جرى التفاهم عليه لجهة تطبيق القرار الدولي 1701، ونحن دائمًا نطالب الحكومة الحالية -لأن الحكم ‏استمرار- بأن تتحمل مسؤولياتها التي من ضمنها حفظ دماء شعبنا".‏

وتابع فضل الله: "يوجد آلة للكذب تعمل على مدى 24 ساعة، تبث الأضاليل والأكاذيب وتروج لأخبار لا ‏صحة لها على الاطلاق، تهدف إلى ممارسة حرب نفسية على المقاومة وبيئتها وتبث أخبارًا لا أساس لها، ‏وتنسبها أحيانًا -على سبيل السعي لصناعة المصداقية- لمصدر مقرب أو مسؤول أو قيادي في حزب الله، ولكن ‏وهذا غير موجود إلا في مخيلة صاحبها".‏

وأضاف: "نقولها بالفم الملآن، قبلنا أن تكون السلطة كاملة للدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها ‏وفي طليعتها الجيش في منطقة جنوب الليطاني، ونحن على تعاون وتفاهم وتنسيق مع الجيش اللبناني فيما ‏يتعلق ببعض الخطوات والإجراءات التي تؤدي الى حفظ الأمن والتثبت من أن العدو هو الذي يخرق كل ‏الالتزامات ويخرق وقف النار ويخرق القرار الدولي، مشدداً على أن علاقتنا مع الجيش علاقة جيدة فهو من ‏أبناء هذا الشعب وينتمي اليه، في حين أن المشكلة دائمًا هي في القرار السياسي الذي يكبّل الجيش ويمنعه من ‏القيام بدوره المفترض ان يقوم به لحماية شعبه وبلده".‏

وتناول فضل الله ما يثار حول الحوار، فاعتبر أن "ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما ‏يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة ‏الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم ‏شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية ‏الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي ‏عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي ‏شروط خارجية كانت أمريكية أو إسرائيلية أو غير ذلك".‏

وأضاف: "نحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ‏ويهاجمون المقاومة، فنحن نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية ‏تحمي سيادة لبنان، وفي هذا الجانب أقول لكم أن قيادة هذه المقاومة لا تفرط بنقطة دم من دماء شهدائنا ولا ‏بعنصر قوة من عناصر قوتنا، وأن علينا في لبنان أن نستفيد من كل عناصر القوة التي نمتلكها ولا يجوز لأحد ‏أن يسعى إلى التفريط بعناصر القوة في الوقت الذي توجد دماء على أرض الجنوب، وتوجد استهدافات ‏إسرائيلية، فهل يعقل أن يأتي أحد ويقول لنا تعالوا لنرى كيف نسلب مقدرات البلد؟"

وحول ملف إعادة الإعمار قال: "توجد مجموعة من المشاريع من أجل التسريع بملف الطرقات والمياه ‏والكهرباء والاتصالات، ونحن نعمل في هذه الملف الذي يحتاج إلى مسار معين وهو من مسؤولية الحكومة، ‏التي سنتابع معها ما يجب متابعته للوصول إلى ما نصبو إليه، أما في ملف البيوت المهدمة فالحكومة اللبنانية ‏معنية أيضًا لأنها أولاً لديها المال وهي ثانياً تأتي بالمال ومن مسؤوليتها عن شعبها أن تسعى بكل جهد من اجل ‏توفير الإمكانات لبناء هذه البيوت".‏

وشدد فضل الله على أن "هذا الملف بالنسبة لنا هو بمستوى المقاومة، وأن إعادة الاعمار بالنسبة لنا ‏تساوي في قدسيتها وأولويتها وأهميتها، قدسية وأهمية وأولوية المقاومة والدماء الطاهرة التي سُفكت".