الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

قرار بتفكيك مخيم البداوي.. وشعارات منددة

2025-04-18 | 06:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قرار بتفكيك مخيم البداوي.. وشعارات منددة
قرار بتفكيك مخيم البداوي.. وشعارات منددة

استيقظ أهالي مخيم البداوي صباح اليوم على شعارات خطّها مجهولون على جدران وأحياء داخل المخيم، تعبيرًا عن رفض القرار المتخذ بإغلاق المخيم، والذي تم بالتنسيق بين السفارة الفلسطينية والفصائل من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى.

وتضمنت الشعارات عبارات حادة، أبرزها: "فلتسقط السلطة الفلسطينية"، في تعبير واضح عن غضب شعبي من الخطوة التي اعتبرها البعض تهديدًا للواقع المعيشي والحياتي داخل المخيم. هذا التحرك يعكس حالة من التوتر والرفض الشعبي للقرارات التي تؤثر على حياة سكان المخيم.

مقالات ذات صلة
قرار بتفكيك مخيم البداوي.. وشعارات منددة

محليات

السلطة الفلسطينية

مخيم البداوي

طرابلس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فضل شاكر يخرج عن صمته.. هذه حقيقة براءته!
وفيق صفا: ما في شي إسمه نزع سلاح (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

هنا بيروت - طوني بولس - الحلقة الكاملة
Play
09:35
Play

هنا بيروت - طوني بولس - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - طوني بولس - الحلقة الكاملة

09:35

هنا بيروت - طوني بولس - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - طوني بولس - الحلقة الكاملة

قبيل توجهه إلى واشنطن.. مشاورات بين وزير المالية وبري!
08:38

قبيل توجهه إلى واشنطن.. مشاورات بين وزير المالية وبري!

نقل وزير المالية ياسين جابر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري "عزم المجلس النيابي على الإسراع في مناقشة القانونين المحالين حول إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها والسعي لاقرارهما من قبل الهيئة العامة قبل نهاية هذا الشهر".

08:38

قبيل توجهه إلى واشنطن.. مشاورات بين وزير المالية وبري!

نقل وزير المالية ياسين جابر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري "عزم المجلس النيابي على الإسراع في مناقشة القانونين المحالين حول إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها والسعي لاقرارهما من قبل الهيئة العامة قبل نهاية هذا الشهر".

غموض يلّف مصير قيادي بارز وحزب الله يوّضح!
07:10

غموض يلّف مصير قيادي بارز وحزب الله يوّضح!

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

07:10

غموض يلّف مصير قيادي بارز وحزب الله يوّضح!

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025