قرار بتفكيك مخيم البداوي.. وشعارات منددة
استيقظ أهالي مخيم البداوي صباح اليوم على شعارات خطّها مجهولون على جدران وأحياء داخل المخيم، تعبيرًا عن رفض القرار المتخذ بإغلاق المخيم، والذي تم بالتنسيق بين السفارة الفلسطينية والفصائل من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى.
وتضمنت الشعارات عبارات حادة، أبرزها: "فلتسقط السلطة الفلسطينية"، في تعبير واضح عن غضب شعبي من الخطوة التي اعتبرها البعض تهديدًا للواقع المعيشي والحياتي داخل المخيم. هذا التحرك يعكس حالة من التوتر والرفض الشعبي للقرارات التي تؤثر على حياة سكان المخيم.