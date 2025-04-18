قرار بتفكيك مخيم البداوي.. وشعارات منددة

استيقظ أهالي مخيم البداوي صباح اليوم على شعارات خطّها مجهولون على جدران وأحياء داخل المخيم، تعبيرًا عن رفض القرار المتخذ بإغلاق المخيم، والذي تم بالتنسيق بين السفارة الفلسطينية والفصائل من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى.



