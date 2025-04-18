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محليات

في راشيا.. الجيش يضبط كمية كبيرة من الصواريخ (صورة)

2025-04-18 | 13:17
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في راشيا.. الجيش يضبط كمية كبيرة من الصواريخ (صورة)
في راشيا.. الجيش يضبط كمية كبيرة من الصواريخ (صورة)

صدر عن قيادة الجيش بيان جاء فيه :

"بعد عمليات الرصد والمتابعة الأمنية، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة عيحا مرج التوت – راشيا كمية من الصواريخ والأسلحة والذخائر الحربية وأجهزة التفجير. كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرزبد - البقاع ٨ مواطنين لتأليفهم عصابة لتهريب وبيع الأسلحة والذخائر الحربية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى عدد من السيارات التي يستخدمونها لتنفيذ عملياتهم. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
في راشيا.. الجيش يضبط كمية كبيرة من الصواريخ (صورة)

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بالفيديو.. نعيم قاسم يرفض نزع سلاح حزب الله
14:29

بالفيديو.. نعيم قاسم يرفض نزع سلاح حزب الله

أكد الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، أنه "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح الحزب وسنواجه من يعتدي على المقاومة كما واجهنا اسرائيل".

14:29

بالفيديو.. نعيم قاسم يرفض نزع سلاح حزب الله

أكد الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، أنه "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح الحزب وسنواجه من يعتدي على المقاومة كما واجهنا اسرائيل".

"شيلوها من قاموسكن".. نعيم قاسم: لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله!
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14:10

"شيلوها من قاموسكن".. نعيم قاسم: لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله!

أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، إلى أن "المقاومة هي ردة فعل على الاحتلال الذي يمهد للسيطرة على الواقع والأرض في لبنان"، موضحا أن "هذا الاحتلال يواجه عبر الجيش والمقاومة والشعب وظروفنا لم تكن تساعد الجيش على المواجهة، والمقاومة هي ردة فعل في حال عدم قدرة الدولة على حماية الأراضي والمواطنين".

14:10

"شيلوها من قاموسكن".. نعيم قاسم: لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله!

أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، إلى أن "المقاومة هي ردة فعل على الاحتلال الذي يمهد للسيطرة على الواقع والأرض في لبنان"، موضحا أن "هذا الاحتلال يواجه عبر الجيش والمقاومة والشعب وظروفنا لم تكن تساعد الجيش على المواجهة، والمقاومة هي ردة فعل في حال عدم قدرة الدولة على حماية الأراضي والمواطنين".

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