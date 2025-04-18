"شيلوها من قاموسكن".. نعيم قاسم: لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله!

أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، إلى أن "المقاومة هي ردة فعل على الاحتلال الذي يمهد للسيطرة على الواقع والأرض في لبنان"، موضحا أن "هذا الاحتلال يواجه عبر الجيش والمقاومة والشعب وظروفنا لم تكن تساعد الجيش على المواجهة، والمقاومة هي ردة فعل في حال عدم قدرة الدولة على حماية الأراضي والمواطنين".





ولفت إلى أن "حزب الله يؤمن بالمقاومة في اعتبار إيماني ووطني"، موضحا أن "إسرائيل توسعية ولا تكتفي بفلسطين المحتلة بل تريد أخذ لبنان أيضا".



وذكر قاسم أن "ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بانجازات عظيمة ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة."، مشيرا إلى أن "انجازات المقاومة كبيرة وواعدة ولا يقال لها دفعتم كثيرا وانظروا إلى الخسائر بل يقال لها كيف استطاعت هذه المقاومة مع الهجوم الأميركي والإسرائيلي والعالمي أن توقفهم عند الحدود الجنوبية وأن يلتف الشعب اللبناني والبيئة المقاومة والجيش اللبناني معها".



وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة ولو لم تصمد لما كان الاتفاق"، مشيرا إلى أن إسرائيلي تعتدي بشكل يومي على لبنان و"كل العالم يقول إن حزب الله التزم ولبنان التزم ولكن إسرائيل لم تلتزم"، بالاتفاق".



وأضاف "حزب الله نفذ الاتفاق بالكامل والدولة اللبنانية تستطيع أن تقول إننا التزمنا بالاتفاق"، وقال: "إسرائيل تريد احتلال القسم الأكبر من لبنان لضمه إلى فلسطين المحتلة واستخدامه لتوطين الفلسطينيين"، مضيفا أن "حديث إسرائيل عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان"، مشددا على أنه "واهم من يفكر أننا ضعفاء".



وقال قاسم إن "الفرصة التي نمنحها للدبلوماسية ليست مفتوحة ولدينا خيارات ولا نخشى شيئا وإن اردتم ان تجربوا استمروا وسترون في الوقت المناسب الذي نقرره"، متسائلا: "من قال إننا سنصبر على إسرائيل لفترة تستطيع أن تحقق فيها جزءا ولو بسيطا من أهدافها؟"، مضيفأ "صابرون بحكمة لأننا نعرف أن هناك توازنا في الخسائر والأرباح لكننا لا نبني على ذلك بل على الموقف والموقف مقاومة".



وأوضح أن "هناك جهة واحدة وبعض الأصوات النشاز في لبنان يركزون على أن المشكلة الأساس سلاح المقاومة"، مشددا على أن "المشكلة الأولى في لبنان ليست سلاح المقاومة بل طرد الاحتلال الإسرائيلي".



وعلق على بعض المطالبات في لبنان، بالقول إن "الدعوة لنزع سلاح المقاومة بالقوة هو خدمة للعدو الإسرائيلي وهذه فتنة بين المقاومة والجيش"، وهدفها أيضا الامساك بالدولة.



وأعلن "أننا لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله والمقاومة وهذه الفطرة عليكم إزالتها من القاموس"، مؤكدا "أننا سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا"، وقال: "ننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة".