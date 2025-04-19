الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

كمين لشعبة المعلومات.. وتوقيف متورطَين بعمليات تهريب وتجارة أسلحة

2025-04-19 | 09:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كمين لشعبة المعلومات.. وتوقيف متورطَين بعمليات تهريب وتجارة أسلحة
كمين لشعبة المعلومات.. وتوقيف متورطَين بعمليات تهريب وتجارة أسلحة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، ومتابعةً لعمليّات تهريب الأسلحة والذّخائر من سوريا إلى لبنان، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط أشخاص مجهولي الهويّة بتهريب الأسلحة والإتجار بها.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المتورطين وتوقيفهم.
نتيجةً للاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّتَي ومكان وجود اثنين من المشتبه بهم في بلدة تلحميرة – عكّار، وهما:
م. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)
م. م. (مواليد عام 1999، لبناني)
أعطيت الأوامر للعمل على مراقبتهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء.
بتاريخ 15-4-2025، وبعد متابعة ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصدهما على متن سيارة نوع مرسيدس لون أسود في البلدة ذاتها، حيث كمنت لهما وأوقفتهما وضبطت السّيّارة وبداخلها /5/ بنادق حربيّة نوع كلاشنكوف، و/5/ مماشط وكميّة من الذخائر.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات القضاء المختص، عملًا بإشارته".
كمين لشعبة المعلومات.. وتوقيف متورطَين بعمليات تهريب وتجارة أسلحة

محليات

شعبة المعلومات

قوى الأمن الدّاخلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحدث - ناجي حايك - الحلقة الكاملة
أورتاغوس لجنبلاط: المخدرات مضرّة وليد

اقرأ ايضا في محليات

فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض: صُنع في الصين! (صور)
10:21

فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض: صُنع في الصين! (صور)

أشعلت صور فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف دبلوماسي صيني أن فستانها قد صنع في الصين.

10:21

فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض: صُنع في الصين! (صور)

أشعلت صور فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف دبلوماسي صيني أن فستانها قد صنع في الصين.

"منطق قطع الأيادي".. جعجع يُعلّق على كلام حزب الله!
09:49

"منطق قطع الأيادي".. جعجع يُعلّق على كلام حزب الله!

علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر حسابه على "إكس":

09:49

"منطق قطع الأيادي".. جعجع يُعلّق على كلام حزب الله!

علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر حسابه على "إكس":

ما حقيقة الأصوات التي سُمعت في الجنوب؟
09:43

ما حقيقة الأصوات التي سُمعت في الجنوب؟

أفاد مراسل الجديد، بأن "الأصوات التي سُمعت قبل قليل في الجنوب، ناجمة عن تفجير الجيش اللبناني لذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الاسرائيلي".

09:43

ما حقيقة الأصوات التي سُمعت في الجنوب؟

أفاد مراسل الجديد، بأن "الأصوات التي سُمعت قبل قليل في الجنوب، ناجمة عن تفجير الجيش اللبناني لذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الاسرائيلي".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025