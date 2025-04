أحدهما استعان بـ "فيلم" والآخر بـ "مغنيّة".. الردود المتبادلة بين أورتاغوس وجنبلاط!

علقت نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، عبر منصة "إكس"، في رسالة للوزير السابق وليد جنبلاط، "Crack is whack".

ولاحقاً، رد جنبلاط بتعليق عبر "إكس" على أورتاغوس، قائلاً: "The ugly American Morgan Ortagus".



ليتبين فيما بعد، أن " العبارة التي استخدمتها نائبة المبعوث الأميركي "Crack is whack, Walid" هي تعليق من مقابلة شهيرة للمغنية الأميركية ويتني هيوستن عام 2002، حيث قالت "Crack is whack" بمعنى أن "الكراك (نوع من المخدرات) تافه وعديم القيمة" بمعنى أن ويتني لا تتعاطى هذه المادة المخدرة، و‏أورتاغوس استعارت هذه العبارة لتسخر من مواقف وليد جنبلاط الجيوسياسية.



أما جنبلاط فردّ عليها، مستعيناً بفيلم أميركي شهير "The ugly American"، يروي قصة سفير أميركي يسافر إلى دولة في جنوب شرق آسيا في مهمة لحفظ السلام، لكن قدرته التحليلية لا تسمح له برؤية الوضع السياسي إلا بأبسط صورة: صراع بين الشيوعية والديمقراطية، وبحلول الوقت الذي يتمكن فيه السفير أخيرًا من رؤية الاضطرابات السياسية كأمر أكثر تعقيدًا، قد يكون الأوان قد فات".