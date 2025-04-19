"إشاعات".. توضيح من وزارة التربية!

إضافة الى ذلك يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي ان وزارة التربية بصدد اعداد مرسوم لدفع انتاجية في خلال فصل الصيف، وهذا الأمر عار من الصحة جملة وتفصيلا. وتوضح الوزارة انها من خلال المرسوم ١٨٩ الذي صدر مؤخراً قد ضاعفت اجر الساعة للمتعاقدين ب ٢٢ ضعفا بما تجاوز ما كان المطلوب ١١ عشر ضعفا. وبالتالي تم احتساب ما كان يسمى ببدل انتاجية ضمن اجر الساعة وبالتالي فان ما تقاضاه المتعاقدون في العام الماضي بموافقة مجلس الوزراء رقم ١٨/٢٠٢٤ لمرة واحدة قد تم احتسابه ضمن زيادة اجر الساعة وسيتم قبضه بناء على المرسوم الجديد.

وتجدر الاشارة ان وزارة التربية تعتمد الشفافية الكاملة بالدفع وتخضع للمراقبة ، وان الاموال المرصودة بموازنة العام الحالي ٢٠٢٥ هي كانت لمدفوعات بقيمة ٣٠٠$، وعليه فان وزارة التربية هي من بادرت وتبادر إلى تصحيح اوضاع المعلمين من خلال الدفع باتجاه وضع الزيادات الموقتة في صلب الراتب، وهي في ذلك على تنسيق تام مع وزارة المال.

لذا تدعو وزارة التربية والتعليم العالي مجدداً الجميع الى توخي الدقة في تناقل الاخبار والاخذ بالمعلومات المنشورة عبر الموقع الرسمي والمكتب الاعلامي للوزارة حصرا".