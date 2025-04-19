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محليات

انتشال أشلاء شهيدين في محيط راشيا الفخار

2025-04-19 | 15:18
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انتشال أشلاء شهيدين في محيط راشيا الفخار
انتشال أشلاء شهيدين في محيط راشيا الفخار

أفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني بأنّ "فرق البحث والإنقاذ المتخصصة تمكنت اليوم من انتشال أشلاء شهيدين في محيط بلدة راشيا الفخار – قضاء حاصبيا، نتيجة العدوان الإسرائيلي السابق على لبنان، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وضمن سلسلة المهام الإنسانية والوطنية التي تضطلع بها المديرية العامة للدفاع المدني".

وقالت في بيان: "تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستُجرى الفحوصات المخبرية اللازمة، لا سيما تحليل الحمض النووي (DNA)، لتحديد هوية الشهيدين وفقاً للأصول المعتمدة".

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني استمرارها في "تنفيذ عمليات البحث والمسح الميداني في المناطق المتضررة، بكل تفانٍ وإخلاص، في سبيل الكشف عن مصير جميع المفقودين".

انتشال أشلاء شهيدين في محيط راشيا الفخار

محليات

الدفاع المدني

راشيا الفخار

العدوان الإسرائيلي

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