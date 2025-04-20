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محليات

لا مساعدات للبنان.. إلّا إذا!

2025-04-20 | 01:01
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لا مساعدات للبنان.. إلّا إذا!
لا مساعدات للبنان.. إلّا إذا!

جاء في صحيفة الأنباء الالكترونية:

قال العميد المتقاعد أندريه بو معشر في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ المساعدات الدولية للبنان لن تُقدّم إلّا بعد أن تحسم الدولة قرارها لجهة بسط السيادة والمباشرة بتنفيذ الإصلاحات، إلّا أنَّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، يشكّل عائقاً أمام بسط السيادة وتمكين المؤسسة العسكرية في ظلّ غياب الدعم المادي الدولي.

مؤكداً أنَّ مسألة حصر السلاح قد حُسمت تحت جناح البيان الوزاري وخطاب القسم، فيما يبقى السؤال حول التوقيت، والمكان وأطر التنفيذ، اللذين من المفترض أن يشكلوا أحد جوانب الاستراتيجية الدفاعية.

وإذ رأى بو معشر أنَّ الملف اللّبناني مرتبط بشكل مباشر بالمفاوصات الأميركية- الإيرانية، لفتَ إلى أنَّ أيّ نتيجة إيجابية ستعكس إنفراجاً لناحية تسهيل عملية تسليم السلاح، أما تعثّر المفاوضات فهو لن يصبّ في مصلحة أحد، سواء لبنان أو الحزب أو إيران في ظل الضغط الدولي لتنفيذ الإصلاحات من أجل الحصول على التمويل.

لا مساعدات للبنان.. إلّا إذا!

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