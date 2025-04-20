غارات عنيفة على أطراف مليتا ومرتفعات إقليم التفاح (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تطور الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية بعد ظهر اليوم وظل على اتصال بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي اطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.
بينما كان الطيران الحربي الإسرائيلي ينفّذ سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، أظهر مقطع مصور مجريات مباراة كرة قدم ضمن الدوري اللبناني للدرجة الثانية.