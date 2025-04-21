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محليات

كتل حارة تضرب لبنان.. كم ستسجل درجات الحرارة؟

2025-04-21 | 03:14
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كتل حارة تضرب لبنان.. كم ستسجل درجات الحرارة؟
كتل حارة تضرب لبنان.. كم ستسجل درجات الحرارة؟

يؤثر على لبنان اليوم مرتفع جوي، بطقس ربيعي معتاد ومستقر، فيما تسيطر كتل حارة على لبنان بين الثلاثاء والخميس وتحمل معها رياحا قوية وغبارا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، على أن تنحسر هذه الكتل الحارة يوم الجمعة.


تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٧ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠٪؜ 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس مستقر، دافئ جداً ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة. أما جنوبا، فالطقس حار خصوصا في المناطق الداخلية حيث تتخطى درجات الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة. وتتراوح درجات الحرارة على الشكل التالي: بين ١٥ و٣٠ درجة ساحلا، وبين ١٢ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٠ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس غائم، مغبر، وحار خصوصا في المناطق الداخلية جنوبا، مع احتمال زخات مطر موحلة ومحلية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٣٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
كتل حارة تضرب لبنان.. كم ستسجل درجات الحرارة؟

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