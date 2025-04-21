اعتداءات مكثفة جنوباً..بري يتحرك!

وأجرى الرئيس نبيه بري اتصالًا هاتفيًا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، اطلع منه على وقائع الاعتداءات الإسرائيلية، مقدّمًا تعازيه بشهداء الجيش الذين سقطوا في بلدة بريقع، كما بشهداء المدنيين.

كما أكد رئيس المجلس أن ما قامت به إسرائيل أمس وطيلة الأسابيع الماضية هو محاولة مكشوفة للتشويش على الالتزام الجدي للبنان، الذي نفذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار، في وقت تمعن فيه إسرائيل في استباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية.

وختم الرئيس بري قائلاً: "الرحمة للشهداء جميعًا، والشفاء العاجل للجرحى."