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محليات

اعتداءات مكثفة جنوباً..بري يتحرك!

2025-04-21 | 04:44
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اعتداءات مكثفة جنوباً..بري يتحرك!
اعتداءات مكثفة جنوباً..بري يتحرك!

تابع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اليوم الإثنين، تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب، في ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701، والتي بلغت ذروتها أمس بغارات واعتداءات مكثفة طاولت مناطق لبنانية واسعة في الجنوب، لا سيما في كوثرية السياد وحولا وأرنون وقرى إقليم التفاح ومرتفعات جبل الريحان، متسببة بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأجرى الرئيس نبيه بري اتصالًا هاتفيًا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، اطلع منه على وقائع الاعتداءات الإسرائيلية، مقدّمًا تعازيه بشهداء الجيش الذين سقطوا في بلدة بريقع، كما بشهداء المدنيين.

كما أكد رئيس المجلس أن ما قامت به إسرائيل أمس وطيلة الأسابيع الماضية هو محاولة مكشوفة للتشويش على الالتزام الجدي للبنان، الذي نفذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار، في وقت تمعن فيه إسرائيل في استباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية.

 

وختم الرئيس بري قائلاً: "الرحمة للشهداء جميعًا، والشفاء العاجل للجرحى."

اعتداءات مكثفة جنوباً..بري يتحرك!

محليات

بري

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