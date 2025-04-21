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محليات

ما اختنق فيه العراق.. يصل لبنان غداً وتحذيرٌ عاجل!

2025-04-21 | 13:32
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ما اختنق فيه العراق.. يصل لبنان غداً وتحذيرٌ عاجل!
ما اختنق فيه العراق.. يصل لبنان غداً وتحذيرٌ عاجل!

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من إشعال النيران في المناطق الحرجية أو القريبة منها، تزامناً مع اشتداد الرياح الخماسينية والعاصفة الرملية المتوقعة بين الثلاثاء والخميس، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية.

ونبّهت المديرية إلى أن سرعة الرياح وجفاف الطقس يرفعان خطر انتشار الحرائق، ما يهدّد السلامة العامة والثروة الحرجية. كما حذّرت من إشعال النيران في مستوعبات النفايات أو إطلاق المفرقعات.

وأكدت أن أي تسبّب بالحريق، سواء عمدًا أو نتيجة إهمال، يُعدّ جريمة بيئية يُلاحق مرتكبها قضائيًا. وكرّرت دعوتها للتقيد بتعليماتها، والتبليغ عن أي حريق على الرقم 125 أو عبر "واتساب" على الرقم 70192693.

ما اختنق فيه العراق.. يصل لبنان غداً وتحذيرٌ عاجل!

محليات

عاصفة رملية

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الدفاع المدني

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