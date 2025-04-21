ما اختنق فيه العراق.. يصل لبنان غداً وتحذيرٌ عاجل!

ونبّهت المديرية إلى أن سرعة الرياح وجفاف الطقس يرفعان خطر انتشار الحرائق، ما يهدّد السلامة العامة والثروة الحرجية. كما حذّرت من إشعال النيران في مستوعبات النفايات أو إطلاق المفرقعات.

وأكدت أن أي تسبّب بالحريق، سواء عمدًا أو نتيجة إهمال، يُعدّ جريمة بيئية يُلاحق مرتكبها قضائيًا. وكرّرت دعوتها للتقيد بتعليماتها، والتبليغ عن أي حريق على الرقم 125 أو عبر "واتساب" على الرقم 70192693.