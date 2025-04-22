أهالي "حوش السيد علي" يعتصمون.. فما علاقة الجانب السوري؟
نفذ اهالي بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا اعتصاماً احتجاجاً عدم التعديات الامنية من الجانب السوري حيث كان اخرها منذ يومين باطلاق النار على المواطنين حسن حبيب ابو بكر وحسن احمد سلهب واهانة المواطن وسيم الهق وسلب تلفونه الخاص في البلدة ضمن الاراضي اللبنانية.
خلال الاعتصام، طالب الاهالي العودة الى منازلهم وحماية الجيش اللبناني والتعويض على المنازل التي تضررت خلال دخول الجيش السوري الجديد على البلدة.
علي الحاج حسن قال: "نحن تحت سقف القانون وملتزمون بقرارات الجيش اللبناني والدولة اللبنانية واعطو وعد لوزير الدفاع والجهات الامنية بالالتزام بعدم التعرض لاحد من السورين اللذين اعتدوا على اهلنا ومنازلنا تاركين الجيش حماية حدود لبنان والانتشار في البلدة لحمية الاهالي".