أهالي "حوش السيد علي" يعتصمون.. فما علاقة الجانب السوري؟

نفذ اهالي بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا اعتصاماً احتجاجاً عدم التعديات الامنية من الجانب السوري حيث كان اخرها منذ يومين باطلاق النار على المواطنين حسن حبيب ابو بكر وحسن احمد سلهب واهانة المواطن وسيم الهق وسلب تلفونه الخاص في البلدة ضمن الاراضي اللبنانية.