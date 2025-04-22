طقس الأربعاء: رياح مغبرة والحرارة تصل الى 35

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما إجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة وسيطرة الأجواء السديمية مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس ال 35 درجة على الساحل، ثم تنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر وارتفاع بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح وتشتد أحيانا حيث تصل سرعتها لحدود ال 80 كلم/س، يرتفع معها موج البحر وتكون مترافقة بالغبار مما يؤدي الى سوء في الرؤية.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط برياح خماسينية حارة، جافة، وناشطة محملة بالغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء (35 درجة على الساحل)، يستمر تأثيرها حتى صباح يوم الخميس حيث تبدأ بالانحسار مع اجواء سديمية ، ويتحول الطقس إلى متقلب بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجيا ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح دون معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت المقبل.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23، وزحلة بين 9 و 22 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء:



قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود ال7 درجات على الساحل وفوق الجبال و 9 درجات في الداخل)، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.



الأربعاء:



غائم إجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة وسيطرة الأجواء السديمية مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس ال 35 درجة على الساحل، ثم تنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر وارتفاع بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح وتشتد أحيانا حيث تصل سرعتها لحدود ال 80 كلم/س، يرتفع معها موج البحر وتكون مترافقة بالغبار مما يؤدي الى سوء في الرؤية.



الخميس:



غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية مع بقاء الأجواء السديمية ، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تلامس معدلاتها الموسمية، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا وموحلة اعتبارا من الظهر، وتبقى الرياح ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/س.



الجمعة:



غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها المومسمية كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الشمالية، خلال الفترة الصباحية.



-الحرارة على الساحل من 21 الى 34 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 30 درجة ، في الداخل من 17 الى 37 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و 50 كم/س.



-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء احيانا بسبب الغبار في الأجواء.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75%.



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج ليلا،



حرارة سطح الماء: 20 درجة.



-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 5,58



-ساعة غروب الشمس: 19,15